Віка Маре розповіла про стосунки з чоловіком-французом під час війни

Учасниця проекту Нового каналу «Супермодель по-українськи» розповіла, які зміни відбулися в її особистому житті після 24 лютого

Одна з найяскравіших учасниць проекту «Супермодель по-українськи», що показував Новий канал, Віка Маремуха (після одруження Беле – прим. ред.) нещодавно стала мамою маленького Люка. Відомо, що вони з чоловіком, французьким бізнесменом Луї, до народження сина мали незвичний формат стосунків – гостьовий шлюб. Та з початком війни й особливо з появою малюка відбулися зміни.

Зараз дивляться

«Син дуже любить бути в татка на ручках»: Віка Маремуха – про перші дні з первістком

– За час вагітності наш гостьовий шлюб перетворився на звичайний. Насамперед тому, що, коли почалася війна, ми були разом у Таїланді й підтримували одне одного. Для нас обох цей період став складним, – розповіла Маре в YouTube-проекті «Слава +». – Адже ми звикли мати власний простір. А тут разом в одній невеличкій готельній кімнаті. Хоча згодом знайшли двохповерховий номер, де в кожного була своя спальня. Періодично спали разом, періодично окремо. Було спекотно, в мене ще й животик. Також Луї допізна працює, а я рано лягаю. З часом ми пристосовувалися.

Блогерка зізнається, що вони з Луї надзвичайно щасливі бути разом із новонародженим сином і насолоджуються кожною миттю. Щоправда, зміни в особистому житті через зміну формату їхніх стосунків відчутні.

– Зникла романтика! – ділиться Вікторія. – Коли був гостьовий шлюб, то ми ходили на побачення, влаштовували різні цікаві сюрпризи одне одному. В цьому і є «прикол» такого формату стосункыв. Коли ви живете разом, то стаєте, швидше, як сусіди.