Новий каналНовини

Вікторія Маремуха народила первістка! Перші фото

Вікторія Маремуха народила первістка! Перші фото

7 вересня учасниця «Супермоделі по-українськи» (Новий канал) та блогерка вперше стала мамою. Вітаємо!

Вікторія Маремуха народила первістка! Перші фото

Зараз дивляться

Минулого року Віка Маремуха поділилася приємною новиною: вона вийшла заміж за французького бізнесмена Луї, з яким була у стосунках кілька років. А у квітні цього року зізналася, що скоро вони з чоловіком стануть батьками. Пологи дівчина планувала дуже ретельно, і через війну росії проти України спершу думала народити первістка за кордоном.

Віка Маремуха: «Для нас самих наша вагітність стала несподіванкою»

Вікторія Маремуха народила первістка! Перші фото

– У цілях безпеки сина ми з чоловіком прийняли важке рішення народжувати у Франції. Та що більше я думала про це, то більше мене накривало смутком, – зізналась вона. – Окрім того, що це моя перша дитинка, а це вже невеличкий стрес, ще й інша країна, далеко від дому, сім’ї, друзів, іноземні лікарі, інша мова, менталітет.

Вікторія Маремуха народила первістка! Перші фото

Пара повернулася в Україну і знайшла приватний пологовий будинок, де й народився хлопчик. Дівчина мріяла стати мамою 24 серпня – саме такий термін народження дитини ставили їй лікарі. Однак первісток вирішив не поспішати. Тож 7 вересня медики стимулювали пологи.

– Відчуваємо себе неймовірно щасливими! Пологи були ідеальними. Народжувати вдома, в Україні, було моїм ліпшим рішенням, – розповіла матуся Маре. – І я не знаю, що б робила без Луї. Він дуже мені допоміг.

Вікторія Маремуха народила первістка! Перші фото

Відомо, що малюк народився з вагою 3460 г і зростом в 54 см.

Новий канал вітає Віку та Луї з народженням козака!

выбор редакции новини нк новости стмпу
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь