Олена-Крістіна Лебідь показала, як коханий допомагає їй переживати жахи війни

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» (Новий канал) розповіла про сюрприз від свого бойфренда Павла Розенка

Майже півроку українці живуть у жахливому стресі — моторошні новини з фронту, регулярні повітряні тривоги, проблеми на роботі… Кожен шукає спосіб опанувати важкі думки та зберігати спокій навіть у найскладніші моменти. Ведучій проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олені-Крістіні Лебідь допомагає в цьому її коханий Павло Розенко.

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Він влаштовує їй романтичні сюрпризи. Наприклад, залишає вдома записки: «Кохаю, усміхнись».

— Мене часто запитують, як я з усмішкою переживаю весь цей жах. Просто недільний ранок, просто на дзеркалі у ванній кімнаті, просто два слова. Без пафосняку та мішури, — поділилася Олена-Крістіна Лебідь. — Тож не лінуйтеся, візьміть до рук серветку, листочок з блокнота або телефон і просто зараз напишіть комусь два важливих слова!

Також ведуча Нового каналу попередила про «побічний ефект» — після тих самих слів обіймайте людину обережно, адже за її спиною одразу виростуть крила!

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