Олена-Крістіна Лебідь, Олександр Педан та Ганна Жижа – про найяскравіші події на Новому

Ведучі привітали улюблений канал із днем народження

15 липня 1998 року глядачі столиці побачили перший прямий ефір Нового каналу. Відтоді виросло не одне покоління, прокидаючись під сміх Маші Єфросініної та Юрія Горбунова в «Підйомі», а потім розплющуючи очі в компанії веселої трійці Педана, Притули та Фреймут. Ми тікали з уроків, щоб не пропустити чергову серію «Буремного шляху», дізнавались усі секретики зірок в «Шоуманії», обирали усією країною найталановитіших на «Фабриці зірок», дивувались, як змінюються грубі пацанки, вчилися дефілювати разом із учасницями «Топ-моделі по-українські» та вболівали за улюблену команду дівчат чи хлопців на «Хто зверху?» Новий став справжнім символом веселощів та сміху. Хоч нині через війну й мало приводів для радощів, такі дати нагадують, що ми живемо і вміємо усміхатися попри всі старання ворога нас залякати. Тож у день народження улюбленого Нового його ведучі згадали теплі історії, пов’язані з роботою на каналі.

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Ганна Жижа: «Новий канал – це голосно і щиро»

Ведуча «Ревізорів на порозі» Ганна Жижа присвятила Новому 11 років свого життя. За цей час вона змінила кілька проектів, об’їздила всю Україну та накопичила чимало добрих історій, які гріють душу.

– Найяскравіші спогади пов’язані з відзнаками та їхнім отриманням. У 2012 році – «Телетріумф» за «Ревізор». Це перша велика відзнака. Ми тоді бігли на сцену так швидко й тішилися, наче діти – дуже щиро і голосно. А у 2018 році отримали ще три «Телетріумфи» за «Ревізор» та «Страсті за Ревізором». І все було так само – голосно і щиро, хоча всі вже на шість років подорослішали й стали розсудливішими, – усміхається ведуча. – Яскравий спогад – коли отримала пам’ятну відзнаку на 10 років роботи на Новому. Дивувалася, чи не помилка, бо мені здавалося, що працювала на каналі менше… Не помилка. Життя на Новому завжди вирувало, і всі мої 11 років стали незабутніми. Яскравими були й подорожі. Виділити один чи кілька напрямків неможливо – всі спогади про них резонують і досі. Особливо наш улюблений Крим. Завдяки Новому та «Ревізору», а згодом і «Ревізорам на порозі» я була з відрядженнями в кожній області нашої країни, окрім Луганської. Але цю поїздку теж здійсню, вже після нашої Перемоги. Головне, що Новий дарує яскравих людей. Найцікавіші знайомства і найтепліші стосунки, які почалися на каналі, бережу й досі. Пишу це ранком і згадую наші літучки з «Підйомом» за сніданком. Традиція, яка тривала всі роки, поки легендарна трійця працювала в ефірі. Дякую Новому за чудові спогади. Їх вистачає, аби знати – життя було, є і знову буде яскраве.

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Олена-Крістіна Лебідь: «Новий канал – це міцна родина»

Головна ТБ-борчиня з аферистами в мережах – Олена-Крістіна Лебідь – за роки роботи на Новому каналі має безліч смішних історій. Адже гумор – це друге ім’я і ведучої, і каналу. Тому в день народження Олена-Крістіна привітала Новий веселим спогадом:

– Якось я прийшла [до керівництва] обговорювати нову ідею проекту, та враховуючи мою енергійність, зайшла в кабінет ТАК, що спершу зависла пауза. А потім – вибух сміху! Бо я увійшла з дверною ручкою перед собою (усміхається). Вирвала її разом з накладкою. Оце так смикнула двері! Словом, прийшла до директора «з подарунком». Взагалі Новий канал для мене – це РОДИНА. Душевна, весела, трішки божевільна і по-справжньому міцна!

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Олександр Педан: «Ми розкрили всю Україну»

Головний екстремал Нового каналу, зразковий татусь та просто улюблений ведучий Олександр Педан зізнався, що Новий канал для нього такий близький і рідний, що виділяти окрему історію він не хоче. Просто дуже сумує, ностальгує та мріє про найшвидшу Перемогу України та відновлення знімального процесу.

– Вітаю Новий канал із днем народження! Він для мене, як рідний дім, де я виріс, у якому дуже багато спогадів, – зізнався Педан. – Історій було безліч! Навіть важко виокремити якусь одну. Для мене, напевно, найголовніше, що є проекти, якими я пишаюсь. Адже вони зробили щось корисне не лише для нас, а й для українців. Дедалі частіше я зустрічаю людей, які кажуть: «Ми виросли на вашому «Підйомі». Дивлюсь на них і думаю: «Непоганими виросли. Значить, ми непогано працювали» (усміхається). Проект «КабріоЛіто» був одним з перших тревелів Україною. Справжній мейнстрим! Ми тоді розкрили всю Україну. Я цим дуже пишаюся. Сподіваюся, після війни ми відновимо всі кордони і ще з’їздимо в наш український Крим. Звісно, «Хто зверху?» Це новоканальська «нетлєнка», яка піднімала настрій всім українцям протягом останніх десяти років. Вважаю проект дуже крутим. Навіть власники формату, голландці, визнали нашу версію найкращою адаптацією цього шоу. Можу побажати Новому каналу тільки більше класних проектів. Все ж таки він завжди мав розважальне забарвлення, тож я, як і вся Україна, чекаю, коли ми зможемо знову знімати й показувати розважальні, але тепер ще й важливі та соціально корисні проекти. Швидкої нам Перемоги і відновлення!