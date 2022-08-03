Як не стати жертвою шахраїв: ознака афери, яка має вас насторожити

Ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь підказала нюанс, який може видати зловмисника

Уже шостий місяць українці переживають скрутні часи — повномасштабна війна, безробіття, економічна криза. Поки більшість людей намагаються підтримувати та допомагати одне одному, знаходяться й аферисти, які прагнуть цинічно обікрасти постраждалих від війни українців. Саме тому під час спілкування з незнайомцями в інтернеті варто бути вкрай обачними — по той бік екрану може опинитися шахрай, зокрема і з країни-агресора.

Зараз дивляться

«Вперше летіла вниз головою»: Олена-Крістіна Лебідь — про свої 52 стрибки з парашутом

Про нюанс, який може одразу видати зловмисника, розповіла ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

— Якщо ви з новим знайомим перейшли спілкуватися в інший месенджер, а на попередній платформі він видалив вашу переписку — це поганий сигнал, ой, поганий! — наголосила вона. — Швидше за все, він береже свій обліковий запис від того, щоб його не забанили (якщо ви потім поскаржитесь на нього сайту), а також ховає кінці у воду, щоб його не могли знайти у випадку розгляду чи розслідування.

Олена-Крістіна Лебідь, Олександр Педан та Ганна Жижа – про найяскравіші події на Новому: Подорожі в Крим, нагороди та конфузи

Купила вишиванку, щоб відзначити перемогу: як Олена-Крістіна Лебідь підтримує бойовий дух

Завжди робіть скріншоти акаунтів людей, з якими вступаєте в активну переписку. Не поспішайте видаляти ці файли — зберігайте їх на комп’ютері. Навіть один скріншот може допомогти вийти на злочинця, тим більше, зробити його зовсім нескладно.

Дивіться сьомий сезон «Аферистів в сітях» уже цієї осені на Новому каналі!