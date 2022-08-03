Подейкують, що радник голови Офісу Президента володіє ясновидінням. Новий канал разом із експертами розібрався, чи справді він має такі здібності

Олексій Арестович обіймає посаду радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони. Популярність політика різко зросла за час війни в Україні, йому навіть вдалося переманити всіх вовчиць Олега Винника. У Мережі його називають новим секс-символом українських жінок та «головним психотерапевтом країни».

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Але не лише харизма та заспокійливий голос допомагають Арестовичу утримувати увагу загалу. Чимало хто вірить, що він має здатність передбачати майбутнє. Так, ще 2008 року політик попереджав про можливу анексію Криму росією. А у 2014, за годину до того, як на Майдані Незалежності розпочалися обстріли, він спрогнозував два сценарії розвитку подій (один із них здійснився).

Чи справді Олексій Арестович володіє дарам ясновидіння? У цьому Новий канал розібрався разом із експерткою – тарологинею та ворожкою Кароліною. Вона вивчила життєве призначення політика та пояснила, у чому феномен його «пророцтв».

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– Відповідно до розкладу Таро, головне завдання Олексія – насичення інформацією. Спочатку самого себе, потім інших. Завдання, здавалося б, досить просте, але в його ситуації є обтяжливий фактор – Місяць у гороскопі Юпітера. Цей симбіоз завжди супроводжується якоюсь темрявою. Коли ми рухаємося при світлі Місяця, нічого не бачимо, діємо за відчуттями, притягуємо небезпеку. Стресова ситуація. Юпітер, у свою чергу, передбачає поширення інформації, новин. Розширення свідомості. Таким чином, призначення Арестовича – поширення інформації та насичення нею людей у стресовий період, – прокоментувала тарологиня та ворожка Кароліна. – Багато хто також каже, що Олексій вміє передбачати майбутнє. Насправді це не так. Він не передбачає події, він просто дуже швидко думає і чудово аналізує. Є люди, які взагалі не здатні не розумові процеси, як, наприклад, наші сусіди-агресори. Є ті, хто бачить трохи далі свого носа. А є Кролик за східним гороскопом, як Олексій Арестович, якого неможливо наздогнати. Ми бачимо лише верхівку айсберга – результат його розумових процесів та аналізів. Тому й складається враження, що він має здатність бачити майбутнє.

Окрім того, експертка Нового каналу зробила розклад Таро на найближче майбутнє Олексія Арестовича. Вона докладно розібрала, які небезпеки чекають на політика, а також з’ясувала, чи вдасться перемогти його ворогам. Дивися ролик, щоб дізнатися відповіді на ці та багато інших запитань.

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