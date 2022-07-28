Кропивницький: вибухи, які сьогодні чули мешканці міста

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Сьогодні, 28 липня, росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому. Інцидент прокоментував голова Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович під час брифінгу. Що відомо про вибухи у Кропивницькому та які наслідки, читай в матеріалі Нового каналу.
Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала з 12:21 до 12:56. Незабаром після її оголошення в Кропивницькому пролунав ряд потужних вибухів. Голова Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович підтвердив ракетний удар по місту.
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Російські ракети влучили в ангари Льотної академії та компанії «Урга». В результаті удару пошкоджена авіаційна техніка, навчальні літаки та цивільний АН-26, а також довколишні будівлі.
На жаль, офіційно відомо про п’ятьох загиблих. Є і 25 поранених: 12 військових та 13 цивільних наразі в лікарні – їхнім життям нічого не загрожує.