Окупанти завдали ракетного удару по Вишгородському району

Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району

Про це повідомив Олексій Кулеба, голова Київської військової адміністрації. Рашисти обстріляли об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці працюють всі екстрені служби.

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– Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно завдавати ракетні удари, – йдеться у повідомленні.

Вишгородський район розташований на північ від Києва, на правому березі Київського водосховища. Вранці у столиці чотири рази оголошувалась повітряна тривога – з 04:09 до 05:18, з 05:37 до 06:04, з 06:10 до 06:11 та з 06:20.

Ракетний обстріл 28 липня

Російські війська вранці 28 липня здійснили масований ракетний удар по північних областях України, з території Білорусі було випущено понад 20 ракет. Поки відомо про прильоти дев’яти ракет по території гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала система протиповітряної оборони ЗСУ. Про жертви обстрілів поки не повідомляється.

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