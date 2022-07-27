Стало відомо, що ввечері 26 липня ЗСУ завдали черговий удар по Антонівському мосту в Херсоні, а також повідомляється, що було пошкоджено Херсонський залізничний міст.

На відео, опублікованих у мережі вночі з 26 на 27 липня, видно 18 спалахів над Антонівським мостом. Користувачі впевнені, що всі 18 ракет, випущених HIMMARS, потрапили в ціль.

Зараз дивляться

Вранці 27 липня в мережі з’явилося відео обстріляного ЗСУ Антонівського мосту, в якому видно, що міст сильно постраждав і, швидше за все, не придатний для пересування військової техніки.

«Метою української армії є не руйнація всього українського мосту, а руйнація планів ворога», – прокоментувала ситуацію керівник прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також повідомляється, що Залізничний міст через Дніпро у Херсонській області отримав пошкодження під час обстрілу з боку збройних сил України, заявив заступник голови ВДА.

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні: статус сирен у всіх областях тепер можна перевірити в один клік