Нові фігурки LEGO в образі українських захисників у Маріуполі (ФОТО)

Не встигли ми намилуватись фігурками українських військових жінок, як ритейлер Lego Brickmania, який розробляє історично достовірні конструктори на військову тематику, вирішив порадувати українців ще раз. Бренд створив фігурки на честь українських захисників «Азовсталі».

Після новини про реліз фігурок, присвячених українським військовим медикиням, засновник компанії Ендрю Бікрафт повідомив про ще одну колекцію – із захисниками Маріуполя.

– ЗСУ, Нацгвардія, добровольці територіальної оборони й інші захисники «Азовсталі», які протрималися в Маріуполі майже три місяці, тим самим затримавши російську армію та дозволивши Україні виграти битву за Київ, – написав Бікрафт.

The @DefenceU Marines, @ng_ukraine guards, @TDF_UA volunteers, and other #AzovstalDefenders who held out in Mariupol for nearly 3 months, bogging down the ???????? army and allowing ???????? to win the Battle of Kyiv.

(Custom #LEGO minifigs – not official products.) pic.twitter.com/YlVPX1HfrJ

— Andrew Becraft ???????????????????????? (@AndrewBecraft) July 20, 2022