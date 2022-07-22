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Нові фігурки LEGO в образі українських захисників у Маріуполі (ФОТО)

Нові фігурки LEGO в образі українських захисників у Маріуполі (ФОТО)

Не встигли ми намилуватись фігурками українських військових жінок, як ритейлер Lego Brickmania, який розробляє історично достовірні конструктори на військову тематику, вирішив порадувати українців ще раз. Бренд створив фігурки на честь українських захисників «Азовсталі».

Після новини про реліз фігурок, присвячених українським військовим медикиням, засновник компанії Ендрю Бікрафт повідомив про ще одну колекцію – із захисниками Маріуполя.

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– ЗСУ, Нацгвардія, добровольці територіальної оборони й інші захисники «Азовсталі», які протрималися в Маріуполі майже три місяці, тим самим затримавши російську армію та дозволивши Україні виграти битву за Київ, – написав Бікрафт.

Фігурки створили, поєднавши звичайні деталі Lego, надруковані на замовлення деталі та спеціальне спорядження, як-от реалістичну зброю від іграшкового бренда BrickArms.

Нові фігурки LEGO в образі українських захисників у Маріуполі (ФОТО)

Фото – Instagram, Twitter

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