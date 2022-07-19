В небі помітили Привида Києва (Фото)

В мережі з’явився знімок Привида Києва, а точніше – хмари, яка за силуетом дуже нагадує один з літаків, які знищують ворожу авіацію в небі.

Автор фотографії, @roman.kelberg зловив у об’єктив момент, коли над українською столицею зависла хмара-літак. Це чергове нагадування, що хоча сам Привид Києва, про якого багато говорили на початку повномасштабного вторгнення росії, і виявився легендою, кожного дня нашу землю і наше небо боронять сотні пілотів-асів у різних куточках країни.

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Нагадаємо, що вперше термін Привид Києва використали 24 лютого, у день, коли російська федерація за наказом володимира путіна вторглася на територію України та розв’язала повномасштабну війну. За перші 30 годин бойових дій цей льотчик збив шість ворожих літаків: 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, по 1 літаку Су-27 і Міг-29.