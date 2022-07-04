На Зміїному острові знову підняли український прапор

Прекрасна новина – острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила начальниця пресцентру Cил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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– Прапор України на острові Зміїний вже встановлено. Військова операція завершена, – заявила вона.

За її словами, на решті території наші війська також просуваються.

– Спеціальним способом, повільно, але впевнено. В рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо, – додала Гуменюк.

Фото – прес-центр Cил оборони Півдня України

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