«єРобота»: з сьогоднішнього дня українці можуть залишати заявки на отримання гранту через «Дія»

1 липня 2022 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про запуск всеукраїнського проєкту «єРобота». За допомоою нього через портал «Дія» можна подати заявку на гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри.

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Проєкт «єРобота» включає в себе шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Серед них:

гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес;

гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки;

гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) і побудову нових теплиць (до 7 млн грн);

гранти для стартапів в ІТ;

гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

Більше про проєкт «єРобота» можна дізнатися у порталі «Дія».