«єРобота»: з сьогоднішнього дня українці можуть залишати заявки на отримання гранту через «Дія»

1 липня 2022 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про запуск всеукраїнського проєкту «єРобота». За допомоою нього через портал «Дія» можна подати заявку на гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри.
Як оформити ВПО у додатку Дія: Покрокова інструкція та служба підтримки
Закон про мову 2022: нові норми починають діяти з 16 липня – про що там
Проєкт «єРобота» включає в себе шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Серед них:
Більше про проєкт «єРобота» можна дізнатися у порталі «Дія».