Український борщ внесено до списку спадщини ЮНЕСКО

Нарешті не буде більше ніяких сперечань – борщ – український! Він увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони

Відповідне рішення ухвалили 1 липня на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини.

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– Перемога у війні за борщ – наша! – повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

«Культуру приготування українського борщу» до Списку ЮНЕСКО внесли за ініціативою Мінкульту, експертки Марини Соботюк та зіркового кухаря Євгена Клопотенка.

– Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що «книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати» і взагалі наш борщ – це «прояв екстремізму та нацизму», цей «прояв екстремізму» тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО, – каже Ткаченко.

У березні 2021 року Мінкульт вніс на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє щодо українського елементу «Культура приготування українського Борщу», який мали внести до репрезентативного списку. Це питання мали розглянути у 2023 році, але через війну РФ проти України наша культурна спадщина була під загрозою з боку агресора. Тому українську номінацію вирішили включити до іншого переліку: списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

Росіяни багато разів намагались привласнити український борщ собі. Напевно, охорона ЮНЕСКО їх не зупинить, адже моральні та людьські норми для них «ніщо», але тепер весь світ точно знає, що борщ – українська страва.

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