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Новим омбудсменом з прав людини призначено Дмитра Лубинця

Новим омбудсменом з прав людини призначено Дмитра Лубинця

Парламент обрав нового уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Ним став нардеп Дмитро Лубінець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

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За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.

– Після годинного обговорення, Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, – написав Железняк.

Голосування по фракціям:

  • Слуга народу – 181
  • Європейська солідарність – 0
  • Батьківщина – 10
  • Платформа за життя та мир – 14
  • За майбутнє – 9
  • Голос – 8
  • Довіра – 12
  • Відновлення України – 3
  • Позафракційні – 13

Хто такий Дмитро Лубінець

Новим омбудсменом з прав людини призначено Дмитра Лубинця

Дмитро Лубінець у 2019 році був обраний до Верховної ради України 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи «За майбутнє». Він також був депутатом Ради попереднього скликання – від «Блоку Петра Порошенка».

Згодом Лубінець був призначений на посаду голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Має дружину Яніну Любінець та двоє дітей.

Новим омбудсменом з прав людини призначено Дмитра Лубинця

Фото – Facebook

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