Новим омбудсменом з прав людини призначено Дмитра Лубинця

Парламент обрав нового уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Ним став нардеп Дмитро Лубінець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.
За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.
– Після годинного обговорення, Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, – написав Железняк.
Голосування по фракціям:
Дмитро Лубінець у 2019 році був обраний до Верховної ради України 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи «За майбутнє». Він також був депутатом Ради попереднього скликання – від «Блоку Петра Порошенка».
Згодом Лубінець був призначений на посаду голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
Має дружину Яніну Любінець та двоє дітей.
Фото – Facebook
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