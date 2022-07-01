Новим омбудсменом з прав людини призначено Дмитра Лубинця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа Ярослава Железняка.

За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.

– Після годинного обговорення, Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, – написав Железняк.

Голосування по фракціям:

Слуга народу – 181

Європейська солідарність – 0

Батьківщина – 10

Платформа за життя та мир – 14

За майбутнє – 9

Голос – 8

Довіра – 12

Відновлення України – 3

Позафракційні – 13

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець у 2019 році був обраний до Верховної ради України 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи «За майбутнє». Він також був депутатом Ради попереднього скликання – від «Блоку Петра Порошенка».

Згодом Лубінець був призначений на посаду голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Має дружину Яніну Любінець та двоє дітей.

Фото – Facebook

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