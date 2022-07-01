Фронтмен Imagine Dragons присвятив промову та пісню Україні (ВІДЕО)

Американський співак і фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс виступив на фестивалі Opener у Польщі та підтримав Україну й людей, які змушені були втекти від війни, втративши все

Його підтримка зі сцени була приголомшливою. Артист звернувся до присутніх, у тому числі й до біженців, зазначивши, що знає: вони теж є на концерті. Про це стало відомо з Instagram.

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– Чому ми не можемо зробити щось більше, ніж співати пісні з підтримкою? Я почуваюся безпорадним… Я читав ваші листи, ваші слова. Я знаю, що ви тут, і ця пісня для вас. Нехай ваші сім’ї будуть у безпеці та прийде мир, який побачать ваші діти, – сказав співак, у якого самого четверо дітей.

Слова Рейнольдса зустріли бурхливими оваціями, а українці, які прийшли на його виступ, не могли стримати сліз.

Після того, як сказав промову, Ден виконав пісню Alphaville Forever Young.

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Фото Getty Images

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