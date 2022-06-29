Тарас Цимбалюк зізнався, чи збирається брати участь у шоу Холостяк

Зірка готується до офіційного розлучення зі своєю дружиною

Український актор Тарас Цимбалюк, який знявся у серіалі «Полкан» від Нового каналу, розповів, чи стане наступним «Холостяком». Відвертим зізнанням знаменитість поділився в інтерв’ю на YouTube.

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Як стало відомо нещодавно, Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною Тіною всього через рік після весілля. Пара заявила, що не витримала випробування війною.

Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною

Тарас Цимбалюк про слова путіна: «Цікаво, що ще має ввійти до «військових» об’єктів?»

«Я повинен попросити в Тіни дозволу, щоб щось озвучувати. Поки ми вважаємо, що наші пости в Instagram – це максимум, яким ми готові поділитися. Ми роз’їхалися та плануємо офіційно розлучитися. Ми не разом близько місяця. Кожен вийшов із цих стосунків з якимись своїми образами. Я не можу сказати, що в нас теплі та дружні стосунки, але якщо Тіні потрібно буде, то я допоможу», – прокоментував своє розлучення актор.

У шанувальниць Тараса одразу виникло запитання, чи не збирається чоловік після перемоги України у війні взяти участь у шоу «Холостяк». Відповідь актора, думаємо, порадує багатьох.

«Я не хочу нікого обманювати, але я цілком можу погодитися на цю пропозицію, бо не планую ніяких стосунків зараз. Хочу в першу чергу свій чоловічий стержень розібрати, все проаналізувати. Тому цілком можливо, що на етапі, коли мені запропонують участь в цьому проєкті, я буду один і можу погодитися», – зізнався Цимбалюк.