Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною

Пара не витримала випробування війною

Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв у серіалі «Полкан» (Новий канал) шокував новиною про своє розлучення. Офіційну заяву зірка оприлюднив у своєму Instagram.

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«Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: Щоб продовжити лишатись щасливими, маємо обрати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується», ― написав актор.

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А ось вже колишня дружина Тараса — Тіна Антонюк — у своєму Instagram все ж хоч якось окреслила причину їхнього розриву.

«Друзі, ми з Тарасом більше не пара. Війна — велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала виключенням. З поваги до Тараса та до себе я не стану давати жодних коментарів (власне, як завжди). Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку побачили ми вдвох, за досвід та розвиток», ― написала дівчина.

Нагадаємо, що Тарас та Тіна побралися в липні 2021 року в Карпатах. До цього пара зустрічалася три роки.