Що чекає на ексцентричного політика, Новий канал розбирався разом із експертами

На YouTube-каналі Нового – черговий випуск рубрики «Досьє». Героєм проекту цього разу став прем’єр-міністр Великобританії, справжній друг України Борис Джонсон. Цікаві факти з його біографії та особистого життя, кар’єрні злети та падіння, аналіз від професійного астролога – все це зібрано в одному ролику.

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Зокрема, експертка Нового каналу за допомогою тарологічного розкладу з’ясувала, що чекає на Бориса Джонсона в найближчому майбутньому. За її словами, ексцентричному британському політику слід готуватися до труднощів.

– За зороастрійським календарем, Борис Джонсон – золотий орел. Що вище літає цей орел, то більше в нього творчої енергії. Виходячи з потужної енергії сонця та вогню, ця людина не може просто так сидіти на місці. Тому він у найширшому сенсі займається розставленням правильно фігур на дошці для того, щоб наблизитися до мети, – зазначила експертка Нового каналу, ворожка та тарологиня Кароліна. – Якщо ми говоримо про найближче майбутнє, Борис Джонсон може мати справу з перешкодами. Він ризикує опинитися на місці генія, якого не розуміють. Але він має всі ресурси, щоб подолати ці перешкоди та захистити не тільки свою позицію, а й тих, хто його потребує.

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