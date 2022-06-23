Олександр Педан відвідав український університет міжнародного рівня

Громадський діяч та ведучий Нового каналу з донькою-абітурієнткою провели ревізію в Ужгородському національному університеті

Найвіддаленіша точка на заході України та найменший обласний центр країни – місто Ужгород – стало локацією четвертого випуску освітнього тревелу ведучого Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана та його доньки Лери. Вони разом зі своїм проектом «УніверCheck» відвідали Ужгородський національний університет.

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– Коли з командою обирали міста для зйомок, я наполіг, що треба обов’язково взяти Ужгород, тому що обожнюю це місто! Воно сповнене європейського шарму та водночас наше, українське, – ділиться Педан. – Було цікаво подивитися, яка там освіта, і чи є співпраця з європейськими вишами, оскільки Ужгород розташований дуже близько до країн Європи. Виявилося, що не дарма наполіг! Ужгородський національний університет – дуже великий і потужний. 14 тисяч студентів – це мало не рекорд України за їх кількістю на розмір міста. Сподобалося, що УжНУ – сучасний і прогресивний. З одного боку. З іншого – там є старі будівлі з історією. Універ пропонує багато спеціальностей на різний смак. Особисто познайомившись, зацінив крутого ректора. Він визнаний у світі нейрохірург, який практикує і входить до переліку найкращих спеціалістів цієї сфери. Видно, що пан Володимир – сучасний ректор, який піклується про студентів. Окрім цього, ми отримали підтвердження, що університет багато співпрацює з іноземними вишами: Словаччини, Угорщини та ін. Є можливість обмінюватися досвідом, семестр навчатися за кордоном і отримувати подвійні дипломи.

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Цей випуск проекту «УніверCheck» по-особливому теплий, оскільки в Олександра Педана з ним пов’язано багато приємних спогадів.

– Я знаю Ужгород з 1999 року, коли вперше там побував, граючи в КВК, – каже ведучий. – У місті й досі потужний і креативний студентський рух. Сам Ужгород – one love. Місто маленьке і дуже камерне. Є річка Уж, яка додає йому шарму, бо набережна – центральне місце для прогулянок. Шкода, що не побачили сакур, якими так славиться це місце. Також люди. Ужгородці дуже приємні, чемні. Окремо хочу їм подякувати за ставлення та допомогу переселенцям. Дуже раджу подивитися випуск! Упевнений, якщо ви не були в Ужгороді, то після перегляду точно захочете його відвідати.