Новини Херсону: ЗСУ продовжують займати позиції — найцікавіше за добу

Що насправді відбувається біля тимчасово окупованого Херсону та в самому місті – питання, яке сьогодні турбує всіх українців.

За інформацією австрійського військового аналітика Тома Купера наразі українські війська намагаються вивести останніх росіян з Хрещенівки і Золотої Балки. Також, як пише Том Купер у свої колонці на medium.com, ЗСУ вийшли на північну сторону Снігурівки та намагаються вибити російських окупантів з Новопетрівців.

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«Я вважаю, що просування українців у напрямку Криму з південного Запоріжжя є набагато кращою ідеєю, ніж «фронтальний» наступ на Херсон… Так чи інакше: останні кілька днів все більше ширяться чутки про українські атаки та просування в цій сфері. Кажуть, йде наступ у напрямку Токмака. Однак поки що перші повідомлення вказують на напади на різні частини лінії фронту. Наприклад, вчора українці зайняли Павлівку та проштовхнулися до Єгорівки, яка знаходиться на південь від Вугледара (і на північ від Маріуполя). Це в південному Донецьку. На західному боці цієї лінії фронту два-три дні тому українці звільнили Пологи, що на південь від Гуляполя», – повідомляє Том Купер.

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В мережі також шириться інформація, що українські війська зайшли в Херсон і навіть вже зайняли 4 вулиці. Ці чутки, які поширив екс-депутат ВР Віталій Купрій на своїй сторінці в facebook, виявились фейком.

«Інформація про те, що ЗСУ зайшли в Херсон — не відповідає дійсності. Бо вже більшість ЗМІ цю інформацію почали вкидувати, – йдеться у повідомленні», – повідомили в ТГ-каналі «Збройні сили України. Війна з окупантами».

В черговий раз наголошуємо, що не варто довіряти неофіційній інформації та розповсюджувати її в мережі!

Ми всі з вірою чекаємо на хороші новини з Херсону, але по-справжньому радіти можна буде лише тоді, коли цю інформацію повідомлять офіційні джерела.

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