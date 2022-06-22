Сергій Притула збирає на три Байрактари для ЗСУ

Волонтер та ведучий Нового каналу оголосив про старт збору коштів на літаки комплексу БПЛА. Він триватиме з 22 по 29 червня

Оце так збір! Благодійний фонд Сергія Притули запускає новий масштабний проект «Народний «Байрактар». І в його рамках купує три «Байрактари» (літаки комплексу БПЛА – прим. ред.) для ЗСУ!

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На реалізацію проекту потрібно 500 мільйонів гривень або ж 15 мільйонів доларів. Початок збору покладе Фонд Сергія Притули, який внесе у скарбничку перші два мільйони доларів. А далі закликають долучитися людей, інфлюенсерів, блогерів, лідерів думок, а також українські та закордонні бізнеси та криптоспільноти.

– Одна справа писати «паліть русню» і ставити лайки під такими постами, а інша історія – стати частиною процесу, наслідком якого буде знищення живої сили та техніки ворога, що прийшов на нашу землю Ми закликаємо включитися у цей збір, – говорить волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула. – Запрошуємо всіх: від наших традиційних донорів, які щомісяця із зарплати переводять кошти нам на фонд, до підприємців, ми запрошуємо великі бізнеси стати частиною цієї історії. Це буде великий народний збір. Ви будете знати, що окупантів з неба палить штука, до купівлі якої долучилися і ви особисто.

Збір коштів триватиме тиждень – з 22 по 29 червня. У його рамках Фонд проведе кілька проектів. Почнуть з аукціону картини Сергія Притули «Батько і мати. Два сонця гарячих» у його день народження, 22 червня. Далі запустять унікальну NFT-колекцію персоналізованих підписів на борту «Байрактара» для тих, хто готовий долучитися до збору й задонатити криптовалютою. Тут ціни стартують від десяти тисяч доларів у крипті. За цей внесок буде можливість розмістити ім’я, назву або логотип компанії або ж свою фразу на корпусі «Байрактара». За більші донати можна буде наклеїти на корпус та крила літака логотип більшого розміру. А за донат у п’ять мільйонів доларів криптодонатор отримає можливість навіть назвати борт власним іменем!

Долучайтеся до проекту «Народний «Байрактар» Благодійного фонду Сергія Притули!