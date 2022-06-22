Що робити під час артобстрілів і залпового вогню

Служба безпеки України опубликувала пам’ятку з корисною інформацією про те, шо робити під час артобстрілів і залпового вогню

Що таке артобстріл?

Артобстріл – це обстріл позицій та об’єктів супротивника з артилерійських знарядь (гаубиці, міномети, гармати тощо).

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Повномасштабна війна в Україні триває. В багатьох областях країни чутні звуки обстрілів і вибухів, тому українцям життєвоважливо уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги та при будь-якому натяку на небезпеку ховатися в укриття або хоча б дотримуватися “правила двох стін”.

Як визначити за звуком вид обстрілу та правила поведінки будинку, на вулиці в укритті

Опубліковано повний список офіційних джерел інформації

Що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю, артобстрілів і артилерійських обстрілів системами залпового вогню, читай в інформацийних керівництвах від Служби безпеки України: