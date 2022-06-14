До якого числа запровадили воєнний стан в Україні та чи продовжать його? Як розвиватимуться подальші події для українців? Про все це читай в матеріалі

Війна в Україні: корисні матеріали по темі

Зараз дивляться

Мобілізація 2022 в Україні: хто потрапляє у третю хвилю призову на службу

Воєнний стан в Україні: що це?

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності, її територіальній цілісності. На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації. Що забороняється в умовах воєнного стану в Україні, читай на сторінках Нового каналу.

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні

24 лютого за наказом володимира путіна росія вторглася в Україну та розв’язала повномасштабну війну. Однак після фотографій, як виглядає Буча після визволення від російських окупантів, весь світ зрозумів – рф не просто напала на нашу Батьківщину, а розпочала справжній геноцид українського народу. В перший же день вторгнення армії росії в Україну Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території держави строком на 30 днів. За це рішення проголосували 300 народних депутатів.

Карта бойових дій в Україні: де йдуть бої

Крім того, Указом від 24.02.2022 р. №69/202 Президент України Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію. До виконання бойових дій було залучено майже всіх резервістів. А 15 березня начальник Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач виступив із офіційною заявою про те, що в Україні почалася друга хвиля мобілізації. Зараз на службу призивають військовозобов’язаних інших категорій, що насамперед мають бойовий досвід.

Коли знімуть воєнний стан в Україні?

У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти нашої Батьківщини 14 березня президент Володимир Зеленський вирішив продовжити особливий правовий режим на всій території держави. Так, згідно з Указом №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», з 26 квітня воєнний стан в Україні продовжено на 30 днів – до 24 травня. Тобто теоретично, його повинні зняти наприкінці цього місяця. Але якщо бойові дії на території нашої країни не закінчаться, воєнний стан буде продовжено.

18 травня Володимир Зеленський оголосив, що воєнний стан буде продовжено ще на 90 днів.

“Наша армія та всі, хто захищають країну, повинні мати всі законні інструменти, щоб діяти спокійно. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь та всі наші міста та населені пункти, що знаходяться під окупацією, під тимчасовою окупацією, повинні знати, що Україна повернеться”, – наголосив у промові Президент України.

Раніше ми також писали, коли закінчиться мобілізація 2022 в Україні.

Тримаймося разом! Перемога вже близько!

Слава Україні! Слава ЗСУ!