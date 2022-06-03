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Іспанія випустила поштову марку із прапором України

Іспанія випустила поштову марку із прапором України

Іспанія випустила поштову марку на підтримку України

Про це повідомляє сайт іспанської державної поштової компанії.

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Correos випустила марку на підтримку України у її боротьбі з російським вторгненням. Марка називатиметься «Іспанія з Україною». Її виконали у синьо-жовтих кольорах. Також на ній зобразили серце та логотипи поштових операторів обох країн — Correos та «Укрпошти».

Сині та жовті кольори, які також присутні на поштовій марці, присвяченій Україні, заповнили балкони та вулиці нашої країни на знак підтримки народу, який страждає від жорстоких наслідків війни, — наголосили в Correos.

Іспанія випустила поштову марку із прапором України

Марку ввели в обіг 30 травня. Вартість набору з 5 марками — 8,75 євро (близько 275 гривень).

Компанія Correos зазначила, що з початку повномасштабного російського вторгнення вже неодноразово брала участь у допомозі українцям. Зокрема, допомогла відправити ліки та харчі з Севільї до Львова, а також двома авіарейсами доставила понад 40 тонн допомоги у польське місто Жешув.

Нагадаєм, що Укрпошта також випускала декілька марок на підтримку України у війни з росією: «Русский военный корабль», «Русский военный корабль… ВСЬО!» та «Пес Патрон», продаж якої ще тільки очікується.

Фото – correos.com

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