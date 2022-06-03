Іспанія випустила поштову марку із прапором України

Іспанія випустила поштову марку на підтримку України
Про це повідомляє сайт іспанської державної поштової компанії.
Correos випустила марку на підтримку України у її боротьбі з російським вторгненням. Марка називатиметься «Іспанія з Україною». Її виконали у синьо-жовтих кольорах. Також на ній зобразили серце та логотипи поштових операторів обох країн — Correos та «Укрпошти».
– Сині та жовті кольори, які також присутні на поштовій марці, присвяченій Україні, заповнили балкони та вулиці нашої країни на знак підтримки народу, який страждає від жорстоких наслідків війни, — наголосили в Correos.
Марку ввели в обіг 30 травня. Вартість набору з 5 марками — 8,75 євро (близько 275 гривень).
Компанія Correos зазначила, що з початку повномасштабного російського вторгнення вже неодноразово брала участь у допомозі українцям. Зокрема, допомогла відправити ліки та харчі з Севільї до Львова, а також двома авіарейсами доставила понад 40 тонн допомоги у польське місто Жешув.
Нагадаєм, що Укрпошта також випускала декілька марок на підтримку України у війни з росією: «Русский военный корабль», «Русский военный корабль… ВСЬО!» та «Пес Патрон», продаж якої ще тільки очікується.
Фото – correos.com
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