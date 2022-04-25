Де придбати марку Пес Патрон? Вартість та інші подробиці від Укрпошти

«Укрпошта» анонсувала випуск марки з вже легендарним песиком-сапером Патроном, який допомагає ЗСУ у розміновуваннях.

Як розповів керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes, дизайн нової марки будуть обирати голосуванням у соцмережах, як було і з маркою «Русский военный корабль». Проте, марка з песиком Патроном може з’явитися не найближчим часом, бо в «Укрпошти» є й інші ідеї.

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«Наступного тижня ми оголосимо голосування. Хтось хоче марку з Путіним, щоби збулося пророцтво за аналогією з маркою з кораблем. Наприклад, малюнок, присвячений Збройним силам України, малюнок із цуценям, яке проводить розмінування, малюнок, присвячений волонтерам, малюнок «Доброго вечора, ми з України». Насправді, є багато тем, які заслуговують на те, щоби з’явитися на марках «Укрпошти». Яку виберуть, таку й випустимо», – пояснив Ігор Смілянський.

Придбати марку «Пес Патрон», якщо таку випустять, можна буде у поштоматах «Укрпошти» та інтернет-магазині. Вартість буде стандартною: 23 гривні – по Україні, 45 гривень – за кордон.