Пошук зниклих дітей у Instagram: нова функція Instagram працюватиме і в Україні

Instagram допомагатиме шукати зниклих дітей завдяки системі оповіщення AMBER Alert

Про це повідомила прес-служба компанії Meta. Функція буде доступна для 25 країн світу, зокрема для України. Її розробили в партнерстві з організаціями, як-от: Національний центр зниклих та експлуатованих дітей у США, Національне агентство боротьби зі злочинністю у Великій Британії, Генеральна прокуратура в Мексиці, австралійська Федеральна поліція – і багатьма іншими.

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– Шанси знайти зниклу дитину зростають зі збільшенням людей, які її шукають, особливо в перші кілька годин. За допомогою цього оновлення, якщо правоохоронні органи активують сповіщення AMBER і ви перебуваєте у визначеній зоні пошуку, сповіщення з’явиться у вашій стрічці, – ідеться в заяві.

За новою функцією користувачі, які опинилися поруч із місцем викрадення або зникнення дитини, отримають сповіщення про це у своїй стрічці в інстаграмі. Повідомлення буде містити опис дитини, її фото, інформацію про локацію, де її бачили востаннє, й інші відомі дані. Користувачі також зможуть поділитися сповіщенням зі своїми друзями. Дуже крута ініціатива, дуже хочеться, щоб це допомагало шукати українських діток.

У 2015 році AMBER Alerts запустили у Facebook. Відтоді сповіщення допомогли уникнути небезпеки для сотень дітей в усьому світі.

Фото – Instagram, iStock

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