Гороскоп на червень 2022 для всіх знаків зодіаку від астролога з урахуванням Ретроградного Меркурія та Молодика

Детальний гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2022 року з урахуванням ретроградного Меркурія та молодого місяця від фахівця з західної астрології Юлії Опалат читай у матеріалі Нового каналу.

Вдалі та невдалі дні для справ та прийняття рішень у червні 2022 року

3 червня – поганий день для прийняття важливих рішень, підписання документів та покупок. Підвищена забудькуватість, сплутаність думок. Мінімізуйте спілкування та активність. Уникайте конфліктів. Можуть «глючити» засоби зв’язку.

4 червня – розворот Сатурна на ретроградний рух. День також несприятливий для важливих рішень та переговорів. Стримайте ділову активність.

11-13 червня – ризиковані дні. Можуть статися несподіванки – як приємні, так і шокуючі. Тому радимо не робити жодних радикальних вчинків, особливо щодо стосунків та фінансів.

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14 червня – повний місяць. Підвищена емоційність та сприйнятливість. Добре завершувати справи протягом наступних двох тижнів.

28 червня – Нептун стане ретроградним. Відкладіть поїздки (особливо перельоти), підписання документів та договорів. Імовірні обмани та ілюзії. Підвищена розсіяність.

29 червня – молодий місяць. Нові починання. Виявляйте активність. Буде багато енергії.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на червень 2022 року.

Гороскоп на червень 2022: Овен (21 березня – 20 квітня)

Весь місяць ви шукатимете підтримку, фундамент, стабільність. Першу половину червня буде багато спілкування (особливо з родичами та сусідами), листування, переговори, поїздки. Ви будете дуже активні. У другій половині місяця ймовірне нове знайомство, навіть романтична зустріч.

3 червня закінчиться ретро Меркурій на тему грошей, доходу, здоров’я. Якщо раніше у вас були якісь фінансові очікування або не найкраще самопочуття (відсутність ресурсу), після 3 червня ці питання почнуть вирішуватися.

З 14 червня можливі поїздки, покупка техніки чи авто, зустріч із родичами.

Цього ж дня відбудеться повний місяць за темами закордону, подорожей, вищих інстанцій, освіти, публікацій. Внесеться ясність у ці питання.

Після 22 числа активізуються питання сім’ї, місця проживання та нерухомості.

29 червня молодий місяць принесе нову енергію у сфері сім’ї, нерухомості, місця проживання. Дасть вам опору, зустріч із сім’єю, повернення додому, покупку квартири, початок ремонту.

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Гороскоп на червень 2022: Телець (21 квітня – 21 травня)

Це буде місяць самопізнання, звільнення, виходу з ізоляції, завершення важливого етапу вашого життя.

Фінансово сприятливий та активний місяць. Ідеальний час для підвищення цін на свої послуги. Дуже можливі вигідні покупки.

3 червня ви сильніше, ніж інші знаки, відчуєте розворот ретро Меркурія у прямий рух, адже він розвернеться у вашому знаку. Після 3 червня почнуть активно розвиватись питання щодо вашої особистості, іміджу, кар’єри, взаємин з людьми.

14 червня повний місяць прояснить або завершить якусь ситуацію на тему фінансів, грошей чоловіка, кредитів, державних грошей.

Після 22 червня ви станете соціально активними та товариськими. Хороший час для налагодження стосунків, особливо з родичами.

29 червня молодий місяць принесе нове знайомство, новину щодо родичів, покупку авто чи техніки, нові курси, переїзд, поїздку, отримання довгоочікуваних документів.

Гороскоп 2022: Телець – мандрівки та великі покупки

Гороскоп на червень 2022: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Цього місяця у вас буде багато енергії. Ви станете привабливими для світу.

Місяць хороший для апеляції до суду, відновлення на навчанні, для підготовки свого курсу чи публікації, для написання дисертації.

3 червня разом з розворотом ретро Меркурія ви звільнитесь від минулого, вийдете з ізоляції, зможете повноцінно будувати плани. Почнуть вирішуватись питання еміграції. У середині місяця можливі несподіване розкриття таємниць, захоплення духовним вченням, езотерикою. Також буде багато спілкування, контактів, навчання.

14 червня – повний місяць у секторі шлюбу, стосунків, ділового партнерства прояснить або завершить якусь ситуацію: рішення суду про розлучення, рішення про розставання або, навпаки, пропозицію руки та серця. Можуть активізуватись і ділові відносини: підписання або розірвання договорів.

29 червня молодий місяць на тему фінансів принесе прибуток, зростання доходу, нові можливості для заробітку, нових клієнтів, нову пропозицію. Використовуйте цей період!

Гороскоп 2022: Близнюки – жити тут і зараз

Гороскоп на червень 2022: Рак (22 червня – 22 липня)

Місяць подорожей, розширення світогляду, духовного зростання, кар’єрних досягнень, можливість змінити свій статус.

З 3 червня разом із розворотом ретро Меркурія у прямий рух актуалізуються питання вашого місця у соціумі, колективів, творчих та соціальних проектів, друзів. З’явиться енергія бути соціально активними. Меркурій пришвидшить розвиток справ.

Повний місяць 14 червня внесе зміни за темами найманої роботи, режиму дня, здоров’я, домашніх тварин. Імовірне вирішення проблеми, зміна режиму дня, завершення проекту, звільнення, результати аналізів, діагноз, новий курс лікування.

Гороскоп 2022: Рак – подорожі та нові ідеї

Молодий місяць 29 червня принесе вам багато енергії! Ви станете дуже активними. Тенденція заявити себе світові, проявити себе, зайнятися іміджем. У червні ви приймете важливе рішення! Але будьте обережні в ці дні, не дозволяйте маніпулювати собою.

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Гороскоп на червень 2022: Лев (23 липня – 22 серпня)

Перша половина місяця буде соціально активною, з другої захочеться усамітнення.

Це прекрасний місяць для подорожей, вивчення іноземної мови, співпраці та знайомства з іноземцями, запуску освітнього проекту, публікацій, подання апеляції до суду або заявки на еміграцію.

Меркурій перестане бути ретроградним 3 червня на теми кар’єри, роботи, досягнень, цілей, вашого статусу. Зрушить з мертвої точки розвиток цих питань, може «зорганізуватися» відрядження або переговори, новина про зміну статусу (шлюб, розлучення, вагітність, підвищення по службі). У вас буде більше енергії. У цих сферах у середині червня можуть статися несподівані зміни!

З 14 червня актуальними стануть теми кохання, романтики, творчості, подарунків, відпусток, дитяче питання. Приємні події Може статися роман або в існуючих стосунках з’явиться більше романтики, коханий зробить подарунок, запросить на побачення. Також можливе зачаття, народження дитини, хрестини або вирішення питань ваших дітей.

Молодий місяць 29 червня порушить питання завершення справ, позбавлення того, що вже віджило. Можуть дати про себе знати минуле й таємниці. Також можлива подорож за кордон, еміграція.

Гороскоп 2022: Лев – кар’єрне зростання та родинне тепло

Гороскоп на червень 2022: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Місяць прибутку, кар’єри, досягнень.

3 червня Меркурій розвернеться у прямий рух у секторі закордону, міжнародних відносин, навчання, юридичних справ. Зрушаться з місця питання на ці теми й може бути несподіваний поворот і можливості. Сміливо плануйте подорож.

14 червня – повний місяць за темами місця проживання та сім’ї. Імовірні: вирішення питання переїзду, покупка квартири, розширення сім’ї, робота вдома, довгоочікувана зустріч із сім’єю.

Молодий місяць 29 червня принесе нові знайомства, нових підписників, нові ідеї та плани, активізує ваше соціальне життя та підвищить популярність. Дуже можливі прибуток, повернення боргу, премія, допомога від держави, підвищення доходу чоловіка. Чекайте на фінансову допомогу!

Гороскоп 2022: Діва – час налагодження стосунків

Гороскоп на червень 2022: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Місяць вдалий для знайомств, укладання шлюбу, підписання ділових договорів, консультування, виходу на публіку.

3 червня Меркурій розвернеться у прямий рух у секторі фінансів. Якщо до цього були затримки з питань грошей та інвестицій – все налагодиться, піде вгору! Справи вирішуватимуться швидше.

Повний місяць 14 червня внесе ясність у питання поїздок, контактів, документів, навчання, відносин із родичами. Дуже ймовірна подорож, що запам’ятається.

Молодий місяць 29 червня принесе новини у сферах кар’єри, досягнень та статусу. Нова посада, новий начальник, новий статус.

Гороскоп 2022: Терези – підвищення зарплати та рівновага

Гороскоп на червень 2022: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Місяць дуже активний. Буде багато справ, роботи, зобов’язань. Зросте ваша популярність. Хороший місяць для реклами!

До 28 червня – сприятливий час для профілактичних оглядів, операцій та лікування.

Меркурій розвернеться у прямий рух 3 червня. Теми шлюбу, партнерства, договорів, відносин із іншими людьми заграють новими фарбами. З 11-13 червня в цих питаннях можуть статися несподівані повороти: знайомство, розлучення, рішення суду, опоненти, зірвана угода. Не приймайте важливих рішень.

14 червня – повний місяць у секторі фінансів принесе прибуток, новина щодо грошей, зміна у структурі доходів-витрат.

Молодий місяць 29 червня – у секторі мрії, закордону, подорожей. освіти, юридичних справ. Відкриються нові перспективи та плани, ви ясніше побачите картину майбутнього щодо цих тем.

Гороскоп 2022: Скорпіон – проявіть творчу натуру

Гороскоп на червень 2022: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Теми місяця: фінанси, стосунки, робота.

Меркурій розвернеться у прямий рух у секторі найманої роботи, здоров’я, режиму дня та свійських тварин. Якщо на ці теми гальмувалися питання, то після 3 червня їх розвиток почне набирати обертів. А в середині місяця у цих сферах можуть статися несподівані події.

Теми шлюбу, ділових взаємин, вашого місця у стосунках та у світі також будуть актуальними. 14 червня повний місяць висвітлить ситуацію з цих питань: розлучення, шлюб, пропозиція руки і серця, важливий контракт або співпраця, публічний виступ, підвищення по службі. На вас звернуть увагу. Це ідеальний час для реклами.

29 червня молодий місяць принесе новини та події на тему фінансів, чужих грошей. Прибуток буде точно!

Гороскоп 2022: Стрілець – досить вирішувати чужі проблеми

Гороскоп на червень 2022: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Червень принесе багато активності на теми сім’ї, Батьківщини, місця проживання. Тут можливе довгоочікуване повернення додому, зустріч із сім’єю, переїзд, покупка квартири, зачаття. Можуть бути конфлікти з членами сім’ї.

Ретроградний Меркурій розвернеться у прямий рух на тему кохання, дітей, бізнесу, творчості. Усі питання в цій сфері, які були «на стопі», наберуть обертів після 3 червня.

З другої половини місяця ймовірна несподівана романтична зустріч, роман, пригоди, несподівана подорож або подарунок.

Гороскоп 2022: Козеріг – залишайтесь відкиритими до змін

14 червня, у повний місяць, відбудеться кульмінація на теми духовного переродження, закордону, ізоляції, завершення ситуацій. Дуже рекомендуємо свідомо відмовлятися від того, що віджило себе, завершувати, звільнятися: віддати непотрібні речі, закрити кредит, завершити стосунки.

29 червня чекайте на нові події щодо стосунків у шлюбі, діловому партнерстві, вашого публічного статусу. Чекайте на пропозицію руки і серця, новий вигідний контракт, нових клієнтів, вибух популярності.

Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ

Гороскоп на червень 2022: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Соціально активний місяць!

Тенденції: переїзд, багато спілкування, навчання нових навичок, покупка техніки, авто, активне ведення блогу.

3 червня ретроградний Меркурій розвернеться у прямий рух на теми місця проживання, сім’ї, країни. Усі події, які були «на стопі», почнуть активно розвиватися. Якщо ви довго не могли повернутися додому, після 3 числа це стане ймовірніше. З 11-13 червня з цих питань імовірні несподівані події та повороти: несподіваний від’їзд, гості, спонтанна покупка квартири, гроші від родичів!

14 червня повний місяць принесе кульмінацію і результат щодо колективів, вашого місця в соціумі популярності, соцмереж. Новий колектив або вихід зі старого колективу, старт ведення блогу, здобуття нагороди, волонтерство.

Молодий місяць 29 червня принесе новини та вирішення проблем за темами найманої роботи, режиму дня, здоров’я, домашнього улюбленця. У найближчі 2 тижні активно вирішуватимуться ці питання.

Гороскоп 2022: Водолій – нові можливості та допомога

Гороскоп на червень 2022: Риби (19 лютого – 20 березня)

Червень подарує великі можливості збільшити свій дохід, змінити роботу, сферу діяльності, заявити про себе, відкрити бізнес.

3 червня ретро Меркурій розвернеться у прямий рух у секторі поїздок, спілкування, навчання, родичів, блогу. Нарешті всі справи на теми сектора почнуть активно розвиватися. Те, що Меркурій зупинив у цій сфері в період ретроградності, після 3 червня почне поступово нормалізуватися. З 11-13 червня в цих же сферах можуть статися несподівані події: новина, яка вас приголомшить; несподіване знайомство; зустріч; спонтанна поїздка, покупка.

Повний місяць 14 червня внесе ясність і поставить крапку у питаннях кар’єри, вашої посади, досягнень, статусу.

Молодий місяць 29 червня подарує нове романтичне знайомство, новий етап у стосунках, новину про вагітність, новий творчий проект чи хобі. У найближчі 2 тижні дуже ймовірний виграш чи перемога, радимо купити лотерейний квиток.

Гороскоп 2022: Риби – подорожі та зміни у житті

Юлія Опалат, спеціаліст із Західної Астрології (@juliaopalat)

Фото: IStock