Вибухи та розмови про входження до складу росії: новини про Запоріжжя

Так званий «представник місцевої адміністрації» Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що область нібито хоче бути частиною росії

Колаборант Рогов заявив, що Запорізька область візьме курс на входження до складу росії «після повного звільнення від українських націоналістів», про це написали пропагандистські «РІА Новости».

– Майбутнє у Запорізькій області може бути тільки одне – вона має бути у складі росії, має стати повноцінним суб’єктом російської федерації. Нам не потрібні сірі зони, не потрібна Запорізька народна республіка. Ми хочемо бути частиною росії, як завжди і були раніше протягом сотень років, – заявив колаборант.

Досі складно уявити, як язик взагалі повертається таке казати. Нагадаєм, наразі частина Запорізької області окупована росіянами.

Володимир Рогов – у минулому соратник Олега Царьова та один із організаторів «антимайдану» у Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в росії, де регулярно виступав у медіа як голова «Комітету з держбудівництва Новоросії» та лідер руху «Слов’янська гвардія», а також збирав допомогу для так званих «ДНР» та «ЛНР». У березні 2022 року він став називати себе членом «військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

Обстріли Запоріжжя

Зранку 25 травня російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збило ППО. Про це повідомила Запорізька ОВА. Нажаль, три ракети влучили у два райони міста Запоріжжя: гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі.

До того ж, у приватному секторі пошкоджено щонайменше 62 будинки. Станом на 8-му ранку відомо про одну загиблу громадянку та трьох поранених.

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