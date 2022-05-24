Чи готові українці віддати окуповані території росії заради миру? Опитування

82% українців не готові пожертвувати територіями України заради досягнення миру

Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 13-18 травня.

– Для 82% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, – розповіли в КМІС.

Соціологи відмічають, що люди налаштовані проти будь-яких територіальних поступок у всіх регіонах України. Навіть на Сході, де зараз ідуть інтенсивні бої, проти поступок виступають 68% опитаних (готові на поступки – лише 19%). На Півдні – 83% проти поступок (готові – лише 9%).

Соціологи підкреслюють, що серед респондентів, які зараз проживають на окупованих територіях, 77% проти будь-яких територіальних поступок (готові на поступки – 18%).

А серед тих, хто після 24 лютого виїхав з територій, які були окуповані, 82% виступають проти будь-яких поступок (підтримують поступки – лише 5%).

Фото – КМІС, iStock

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