Чи потрібна вакцинація проти мавпячої віспи? Думка ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я розповіли чи потрібно починати масову вакцинацію від мавпячої віспи

І, на щастя, стало відомо, що поки що спалах мавпячої віспи за межами Африки не вимагає масової вакцинації. Контролювати її поширення допоможуть дотримання гігієни та безпечна сексуальна поведінка, пише Reuters.

За словами глави групи з високоякісних патогенів у ВООЗ в Європі Річарда Пебоді, основними заходами для боротьби зі спалахом є відстеження контактів та ізоляція. Він зазначив, що цей вірус не дуже легко поширюється, і досі він не викликав серйозних захворювань. Крм того, є ще одна ймовірна причина, чому починати вакцинацію поки що не наважуються.

– Вакцини, що використовуються для боротьби з віспою мавп, можуть мати деякі значні побічні ефекти, – додав він.

Також досі незрозуміло, що є причиною спалаху.

– Більшість підтверджених випадків не були пов’язані з поїздками до Африки, що свідчить про те, що може бути велика кількість невиявлених випадків, – кажуть у ВООЗ.

Деякі органи охорони здоров’я підозрюють, що існує певний ступінь інфекції поширення в громаді. Річард Пебоді висловив занепокоєння, що великі заходи та вечірки цього літа можуть значно погіршити ситуацію.

– Я не кажу людям, щоб вони погано проводили час та не ходили на ці заходи. Важливіше, що люди роблять на вечірках. Отже, йдеться про безпечну сексуальну поведінку, добру гігієну, регулярне миття рук – усі ці речі допоможуть обмежити передачу цього вірусу, – говорить Пебоді.

Що таке мавпяча віспа, звідки вона з’явилась та які симптоми – читай тут.

Фото – iStock, Getty Images

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