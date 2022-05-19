Бомбардування заводу «Азовсталь» загрожують повному зникненню Азовського моря

Бомбардування «Азовсталі» могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню

Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Це буде екологічна катастрофа світового рівня. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

Як зазначив Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня. Технічна споруда знаходиться всього в декільком метрів від місця зберігання сірководню.

Нагадаємо, окупанти бомбили завод «Азовсталь» понад 80 днів з усіх наявних видів озброєння, намагаючись вбити українських захисників, які утримували оборону. Ввечері 16 травня почався порятунок військових з «Азовсталі».

Фото – Міська рада Маріуполя

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