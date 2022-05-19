Роман Джорджа Оруелла «1984» заборонено у Білорусі

Здається, в білорусі, як і в росії, радянські часи повертаются повним ходом

Стало відомо, що у Білорусі заборонили продаж роману-антиутопії «1984» британського письменника Джорджа Орвелла. Як повідомляє білоруське видання «Наша Ніва», копія відповідного розпорядження є у редакції.

– Зняти з продажу усі версії книги Оруелла Д. «1984». Про виконання доповісти не пізніше 19 травня, – йдеться у ньому.

Нагадаємо, антиутопія Джорджа Орвелла «1984» описує тоталітарне суспільство. Мешканці позбавлені громадянських прав та індивідуальності, ідея порядку абсолютна, існує культ особи Великого Брата, від людей вимагається повне і некритичне підкорення владі. Навіть мова змінила нова: «Війна – це мир», «Свобода – це рабство» і «Старший брат стежить за тобою» – ці вислови з роману стали афоризмами.

У Радянському Союзі та інших тоталітарних державах Східної Європи книга була заборонена до 1987 року.

Білоруською мовою роман переклав перекладач Сергій Шупа у 1992 році. У 2020 році роман було перевидано у видавництві Янушкевича. А в 2021 році вийшло додаткове видання твору. Воно стало лідером продажів у багатьох книгарнях. Видно владі це не дуже сподобалось.

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