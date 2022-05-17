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У Києві розпочалося прощання з Леонідом Кравчуком: фото та відео з похорону

У Києві розпочалося прощання з Леонідом Кравчуком: фото та відео з похорону

У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком

Про це повідомляє «Українська правда».

Церемонія прощання проходить в Українському домі, розташованому на Європейській площі у центрі столиці.

На центральному вході тіло першого президента України зустрічали мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, Олександр Мороз та брати Суркіси.

У Києві розпочалося прощання з Леонідом Кравчуком: фото та відео з похорону

Нагадаєм, що перший президент незалежної України помер 10 травня у віці 88 років. Причиною смерті стала тривала хвороба Леоніда Кравчука.

  • У Києві розпочалося прощання з Леонідом Кравчуком: фото та відео з похорону
  • У Києві розпочалося прощання з Леонідом Кравчуком: фото та відео з похорону
  • У Києві розпочалося прощання з Леонідом Кравчуком: фото та відео з похорону
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Фото – Українська правда

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