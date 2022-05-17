У Києві розпочалося прощання з Леонідом Кравчуком: фото та відео з похорону

У Києві прощаються з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком

Про це повідомляє «Українська правда».

Церемонія прощання проходить в Українському домі, розташованому на Європейській площі у центрі столиці.

На центральному вході тіло першого президента України зустрічали мер Києва Віталій Кличко, міністр культури Олександр Ткаченко, Олександр Мороз та брати Суркіси.

Нагадаєм, що перший президент незалежної України помер 10 травня у віці 88 років. Причиною смерті стала тривала хвороба Леоніда Кравчука.

Фото – Українська правда

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