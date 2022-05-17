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Наймасштабніший обстріл Львову орками: чи є постраждалі, що пошкоджено (ВІДЕО)

Вибухи у Львові в ніч на 17 травня 2022 року — це робота ППО: чи є постраждалі

Вночі 17 травня оголосили тривогу майже по всій території України

І не дарма. Російські орки почали наймасштабніший обстріл Львову за всі 83 дні війни. Місцеві мешканці повідомляли у Telegram-каналах, що чули щонайменше 14 вибухів. Згодом це підтвердив і міський голова Андрій Садовий.

– Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! – написав Садовий.

А голова Львівської ОВА Максим Козицький написав у соцмережах, що вибухи – результат роботи систем ППО.

Загалом, вночі у Львові було дуже гаряче. Це видно і чутно по відео, які знімали місцеві.

Зранку стало відомо, що у Яворівському районі Львівської області у ніч на 17 травня ворог обстрілював військовий об’єкт, уламки ракети завдали шкоди залізничній інфраструктурі. За попередньою інформацією, ракети летіли зі сходу.

– У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20-кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі – передбачити важко. Тому ходіть в укриття! – закликає Андрій Садовий.

Фото – Андрій Садовий

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