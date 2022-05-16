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На Укрпошті може з’явитися марка присвячена Євробаченню та гурту Kalush Orchestra: як проголосувати за марки у Дія

 

На Укрпошті може з'явитися марка присвячена Євробаченню та гурту Kalush Orchestra: як проголосувати за марки у дії

Україна виграла «Євробачення-2022», і «Укрпошта» не змогла залишити цю знакову подію без уваги. Компанія-оператор поштового зв’язку України традиційно збирається випустити марку, присвячену переможцям пісенного конкурсу Kalush Orchestra.

Дизайн марки також узгоджуватимуть з організаторами «Євробачення», щоб не порушувати авторські права. Зазвичай «Укрпошта» випускає марки, які попередньо погоджуються з рішеннями художньої ради, але цього разу випуск мають пришвидшити.

Один з варіантів дизайну вже представили громадськості. Це рожева панама лідера гурту Kalush Orchestra на фоні українського прапору.

«Якщо бажаємо йти в Європу, треба поважати права інтелектуальної власності. Тому поки фото – це приклад одного з варіантів», – – написав Смілянський.

Проголосувати за дизайн марки можна у застосунку «Дія».

Нагадаємо, що «Укрпошта» випускала марки з Русланою та Джамалою, коли ті перемагали в пісенному конкурсі «Єврробачення».

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