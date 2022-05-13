Хто переможе на конкурсі Євробачення 2022 року: букмекери зробили нові ставки

Півфінали «Євробачення-2022» вже відгримінили, і уся Європа чекає на гранд-фінал 14 травня. Чекають і букмекери, які вже встигли змінити список фаворитів та можливого претендента на перемогу.

Букмекерський сайт Eurovision World опублікував нову статистику по цьогорічному пісенному конкурсу. Відповідно до таблиці, незмінним лідером залишається український колектив Kalush Orchestra. Експерти обіцяють Україні 60% перемоги, після півфіналів коефіцієнт різко зріс. Друге місце пророкують Великій Британії та співаку Сему Райдеру – 10% вірогідності перемоги. Третє місце – Швеція та співачка Cornelia Jakobs, четверте – Італія та дует Mahmood та BLANCO, а п’ятірку лідерів закриває Іспанія та виконавиця Chanel.

Нагадаємо, що фінал «Євробачення-2022» пройде вже у суботу, 14 травня, в італійському Турині. За перемогу у пісенному конкурсі змагатимуться 25 країн.

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