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Євробачення 2022 фінал: хто пройшов і порядок виступу учасників

Євробачення 2022 фінал: хто пройшов і порядок виступу учасників

Ось і минули перший та другий півфінали конкурсу Євробачення 2022. У вівторок, 10 травня, ми дізнались першу десятку фіналістів. У четвер, 12 травня, додалось ще десять фіналістів. А тепер у суботу, 14 травня, ми нарешті побачимо великий фінал конкурсу Євробачення 2022! 

Хто пройшов у фінал Євробачення 2022 після другого півфіналу – можеш почитати тут.

В якому ж порядку будуть виступати країни у фіналі Євробачення 2022? Новий канал тобі все розповість.

Порядок виступу фіналістів конкурсу Євробачення 2022

  1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
  2. Румунія: WRS – Llámame
  3. Португалія: MARO – Saudade, Saudade
  4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцарія: Marius Bear – Boys Do Cry
  6. Франція: Alvan & Ahez – Fulenn
  7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana
  8. Арменія: Rosa Linn – Snap
  9. Італія: Mahmood & Blanco – Brividi
  10. Іспанія: Chanel – SloMo
  11. Нідерланди: S10 – De Diepte
  12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  13. Німеччина: Malik Harris – Rockstars
  14. Литва: Monika Liu – Sentimentai
  15. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
  16. Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You
  17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together
  18. Ісландія: Systur – Með Hækkandi Sól
  19. Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul
  20. Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
  21. Австралія: Sheldon Riley – Not The Same
  22. Великобританія: Sam Ryder – SPACE MAN
  23. Польща: Ochman – River
  24. Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano
  25. Естонія: Stefan – Hope

Звичайно, що ми будемо вболівати за своїх Kalush Orchestra – Stefania! Як же кортить швидше побачити це шоу.

Фото – eurovision.tv, EBU/CORINNE CUMMING

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