Євробачення 2022 фінал: хто пройшов і порядок виступу учасників

«Я з тобою»: відомі українські режисери, зірки Cirque du Soleil та Onuka об’єдналися заради дітей
Ось і минули перший та другий півфінали конкурсу Євробачення 2022. У вівторок, 10 травня, ми дізнались першу десятку фіналістів. У четвер, 12 травня, додалось ще десять фіналістів. А тепер у суботу, 14 травня, ми нарешті побачимо великий фінал конкурсу Євробачення 2022!
Хто пройшов у фінал Євробачення 2022 після другого півфіналу – можеш почитати тут.
В якому ж порядку будуть виступати країни у фіналі Євробачення 2022? Новий канал тобі все розповість.
Звичайно, що ми будемо вболівати за своїх Kalush Orchestra – Stefania! Як же кортить швидше побачити це шоу.
Фото – eurovision.tv, EBU/CORINNE CUMMING
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