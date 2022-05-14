Олексій Арестович переманив усіх вовчиць у Олега Винника: як це сталося – розповіла астрологиня

Ще декілька місяців тому українки мліли від одного погляду на співака Олега Винника, але після 24 лютого їхню увагу на себе перетягнув Олексій Арестович. У чому феномен стрімко зростаючої популярності політика, Новий канал розбирався разом із експертами

Повне досьє на Олексія Арестовича: біографія, ролі в кіно, кар’єра політика та особисте життя

З 2020 року Олексій Арестович обіймає посаду радника керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони. Окрім політичної кар’єри, він також розвивається як блогер, причому доволі успішно. Його YouTube-канал налічує близько півтора мільйони підписників, а в соціальних мережах Facebook та Twitter за ним стежать 820 000 і 180 000 людей відповідно.

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Незважаючи на те, що Олексій Арестович роками вибудовує свій медійний образ, його популярність досягла піку лише в останні декілька місяців – починаючи з 24 лютого, коли рф вторглася на територію України. За час війни радник керівника Офісу Президента став «головним психотерапевтом країни» та секс-символом українських жінок, відібравши цей неофіційний титул у Олега Винника й заодно переманивши в свої «сіті» всіх його вовчиць.

У чому феномен Олексія Арестовича, Новий канал разом із експертами розібрався у новому відео. Зокрема, спеціалістка із Західної Астрології Юлія Опалат дала професійну характеристику політика, яка багато чого прояснила.

– Олексій Арестович – типовий Лев. Він лідер, публічна особа, гарячий чоловік, адже його управитель – планета Сонце. І такі сонячні властивості, як впевненість, гордість і вірність собі найяскравіше проявляються саме у цих знаків зодіаку, – зазначила Юлія. – Сонце, в першу чергу, це про нашу самооцінку, тому всі Леви, й Олексій в тому числі, поводять себе як справжні королі. Врівноважені, спокійні, благородні… Олексій це прекрасно демонструє на всю країну під час війни. Зазвичай організаторські та лідерські здібності приводять Левів саме в політику, а от потреба бути на публіці та артистичні таланти – в акторську сферу. І як ми знаємо, Олексій себе успішно реалізував у двох напрямках. Чоловіки Леви відзначаються підвищеною харизмою, привабливістю, десь навіть звабливістю, у них дуже багато прихильниць. Цікаво, що Лев Арестович переманив у свої «сіті» усіх вовчиць Олега Винника. І хоча Олег теж Лев, у цьому випадку він поступився сильнішій особистості.

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Більше інформації про радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича дивися у відео Нового каналу. Тут зібрані цікаві факти з його біографії та кар’єри, в тому числі й акторської, маловідома інформація про особисте життя, а також тарологічний прогноз на майбутнє і професійна оцінка психолога: