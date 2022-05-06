Нові правила для виїзду з тваринами з України: спрощений режим скасовано

В Україні скасували спрощені правила вивезення тварин до країн Європейського Союзу
Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.
Нові правила поширюються на котів, собак та тхорів:
Олена Зеленська просить не хвилюватись господарів домашніх улюбленців. Якщо немає жодних документів, треба одразу попередити про це прикордонників.
– У Польщі, наприклад, вашому улюбленцю безкоштовно проведуть маркування і вакцинують від сказу. Домашні улюбленці – це частинка нашого дому. Тож на кордоні зроблять усе можливе, аби вона із вами лишалася, – написала дружина Президента.
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