Нові правила для виїзду з тваринами з України: спрощений режим скасовано

В Україні скасували спрощені правила вивезення тварин до країн Європейського Союзу

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Нові правила поширюються на котів, собак та тхорів:

тварина має бути ідентифікована за допомогою мікрочіпа.

необхідно мати результат перевірки рівня антитіл проти сказу шляхом титрування.

мати паспорт європейського зразка чи сертифікат про стан здоров’я тварини.

Олена Зеленська просить не хвилюватись господарів домашніх улюбленців. Якщо немає жодних документів, треба одразу попередити про це прикордонників.

– У Польщі, наприклад, вашому улюбленцю безкоштовно проведуть маркування і вакцинують від сказу. Домашні улюбленці – це частинка нашого дому. Тож на кордоні зроблять усе можливе, аби вона із вами лишалася, – написала дружина Президента.

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