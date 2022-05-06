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Евакуація з «Азовсталі» та Маріуполя: врятували 500 людей

Евакуація з міста Маріуполь та заводу Азовсталь 6 травня 2022 року: врятовано майже 500 людей

Радісна новина – з Маріуполя та «Азовсталі» станом на 6 травня, 11:00, вдалося вивезти майже 500 українців

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак у Telegram та генсек ООН Антонію Гутерреш у Twitter.

– Ми провели черговий етап складної операції по еваЕвакуація куації людей… Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових. Дякую за допомогу ООН. В ці хвилини триває наступний етап порятунку наших людей з «Азовсталі», – написав Єрмак.

Гутерреш теж з радістю повідомив про успішну евакуацію частини людей з підприємства, Маріуполя та прилеглих районів міста.

– Я сподіваюся, що подальша координація з Москвою та Києвом призведе до нових гуманітарних пауз, щоб забезпечити безпечний прохід цивільним особам, – написав генсек ООН.

Фото – ДСНС (ілюстративне фото)

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