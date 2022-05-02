Заправки, що працюють у місті Київ, ціни на бензин і де можна заправитися

У Києві станом на понеділок, 2 травня, є проблема з відсутністю пального «А-95», є тільки преміум-аналоги на кількох АЗС

Про це віданню Delo.ua повідомили у кол-центрах найбільших мереж АЗС. Про таку проблему вже декілька днів повідомляють і кияни. Якщо ще у понеділок-вівторок (25-26 квітня) на деяких АЗС можна було заправити хоча б 10 літрів, то з середи почалась проблема відсутності бензину загалом.

У кол-центрі мереж АЗС ОККО розповіли, що на заправках мережі припинили продавати бензин А-95 за банківські картки чи готівку. На ОККО можна заправитися А-95 за талонами або паливними картками, проте придбати їх можуть лише юридичні особи.

– Через труднощі з постачанням палива з Європи у нас перебої в Києві. Проте незабаром питання має вирішитися, — сказали в кол-центрі ОККО.

У мережі WOG повідомили, що у Києві бензину А-95 для населення немає, його відпускають лише поліцейським. Проте на деяких АЗС Київської області ще можна заправитися. Зокрема, бензину достатньо у Кагарлику.

У UPG повідомили, що бензин А-95 відпускають лише за талонами та паливними картками, які були придбані ще до початку війни.

Преміум-бензин NANO 95 станом на 11:00 є на двох АЗС мережі Socar. Також станом на 11.00 на двох заправках БРСМ є фірмовий бензин А-95 ЄВРО PLUS.

Чому виникла проблема із бензином?

Киянам без зайвої необхідності не варто пересуватися містом через дефіцит палива. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час телемарафону UA разом.

– У нас на сьогодні інші пріоритети забезпечення пальним, ніж просто забезпечення городян, які їм приїхали, і їм потрібно кудись переміщатися. Сьогодні немає проблем з використанням громадського транспорту. З іншого боку, не бачу великої необхідності на сьогоднішній день переміщатися містом. Ми всіх закликаємо: якщо ви навіть повернулися, будь ласка, по можливості, залишайтеся вдома, — підкреслив Поворозник.

Він закликав киян поки не повертатися до міста.

Експерти також прогнозують, що через війну та порушену логістику проблеми з бензином поглиблюватимуться. Якщо зараз на АЗС бензину просто немає, то не виключено, що найближчим часом його не продадуть, навіть якщо він з’явиться.

Також, експерт енергетичного ринку Сергій Куюн пояснив, чому у Києві з’явився дефіцит палива, а на деяких заправках його взагалі нема. За словами Куюна, нестача зараз спостерігається по всій Україні, а тепер із нею зіштовхнулися і в Києві. Проблеми на ринку додалися через закриття окремих заправних мереж, сховища яких було знищено російськими ракетами.

Де можна заправитися у Києві?

У Києві ввели в роботу віртуальну карту АЗС. Тепер кожен, перейшовши за посиланням, може ознайомитися з працюючими заправними станціями. Про це повідомив керівник цифрової трансформації (CDTO) Києва, заступник Віталія Кличка Петро Оленич у своєму Telegram-акаунті.

Заправки WOG та ОККО ввели обмеження на продаж пального

ОККО та WOG, одні з найбільших в Україні мереж АЗС, в умовах дефіциту пального на ринку заявили про тимчасове обмеження його продажу до 10 л за наявності картки лояльності PRIDE або програми. При цьому скасовується обмеження, якщо купуєш пальне у каністрі.

Фото – iStock

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