Чи буде евакуація людей із заводу Азовсталь у місті Маріуполь?

Україна сподівається в п’ятницю 29 квітня евакуювати мирних жителів, які переховуються на металургійному заводі «Азовсталь» разом з останніми бійцями, які захищають Маріуполь

В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що «сьогодні планується операція щодо виведення цивільного населення з заводу», але не уточнили подробиць. Про це свідчать джерела Reuters та «Української правди».

За даними УП, евакуація цивільних із «Азовсталі» планувалась ще на четвер, 28 квітня, однак процес зупинив нічний авіаобстріл госпіталю на підприємстві. Як переконують співрозмовники УП у владі, після евакуації цивільних Україна спробує провести евакуацію найбільш важких поранених із заводу.

Нагадаєм, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після зустрічі з Зеленським у Києві в четвер 28 квітня заявив, що ведуться інтенсивні обговорення щодо можливості евакуації з заводу «Азовсталі» у Маріуполі. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані у четвер виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.

Вже було стільки спроб і обіцянок, але хочеться вірити, щов цей раз все вдасться і люди будуть врятовані.

Фото – Reuters

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