Подарували Tesla та взяли до рук зброю: як екс-учасники «Фабрики зірок» борються проти окупантів

Коли Новий канал транслював «Фабрику зірок», ніхто й подумати не міг, що харизматичні учасники реаліті опиняться на війні проти росії. Та 2022 рік кардинально змінив їхні життя. Поки одні «фабриканти», які свого часу виїхали до росії, грають у мовчанку чи ж виступають за «мир в усьому світі», не називаючи прямо агресора, інші взяли зброю до рук, стали волонтерами й почали активно підтримувати моральний дух українців. Новий канал зібрав найяскравіших учасників легендарного реаліті «Фабрика зірок», які допомагають наблизити перемогу України.

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Воїни світла

Одразу двоє фабрикантів змінили мікрофони на автомати. Так, учасник другого сезону реаліті Макс Барських вступив до лав ЗСУ. Долучився до війська він не з перших днів повномасштабного вторгнення, а через місяць. Рішення артиста хоч і було несподіваним для його прихильників, але викликало захоплення. За словами Макса, одна з головних причин, чому він вступив до ЗСУ – бажання підтримати як бійців, так і кожного, хто ніколи не був пов’язаний з військовою справою, але хоче захищати свою країну й відчуває страх. А ще зірка встиг випустити кілька треків про війну та з перших днів активно воює на інформаційному фронті.

Ще один «фабрикант», але вже з третього сезону реаліті, Коля Серга взяв зброю до рук, щоб захистити рідну країну від навали окупантів. Екс-ведучий «Орел&Решка» вступив до ЗСУ. Також він встигає давати концерти для підняття морального духу, бореться на інформаційному фронті, а нещодавно став донором крові.

Добрі справи

Красуня, модель та співачка, учасниця першої «Фабрики зірок» Даша Астаф’єва перші дні повномасштабного вторгнення провела у бомбосховищі. Коли ж зрозуміла, що не поїде з Києва, вирішила долучитися до волонтерського руху. Артистка годує наших захисників. Разом з іншими волонтерами вона готує їжу для військових, лікарень та звичайних киян, які не можуть купити собі поїсти. Також співачка активно доносить до іноземців правду про те, що відбувається в Україні, через соцмережі та численні інтерв’ю.

Переможець другої «Фабрики зірок», співак Володимир Дантес не надто афішує свою допомогу. Проте нещодавно він обмовився, що віддав волонтерам власний автомобіль Tesla. Нині елітний електрокар артиста розвозить броніки, їжу й інші речі тим, хто цього потребує.

Інформаційний фронт

«Фабрикантка» другого сезону Світлана Тарабарова наближає перемогу власним голосом. Вона виступає за кордоном, доносить іноземцям правду про події в нашій державі, збирає гроші на потреби українців. Також разом із колегами їздить до наших захисників, щоб підтримувати їхній моральний дух.