Чому не можна публікувати наслідки вибухів та звільнення населених пунктів – пояснює Маляр

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила у своєму ТГ-каналі, що через вчорашній пост одного з популярних блогерів сьогодні в раніше звільненому селищі почалося загострення, і вже є поранені і загиблий. А цього легко можна було уникнути, якби не погоня за лайками.

«Міноборони та ЗСУ неодноразово неодноразово зверталось до всіх вас, шановні українці, з проханням не оприлюднювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб. Не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ, – пише Ганна. – Чому? тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Після перемоги поясню причини.

Коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі – від вас ніхто не буде це приховувати. Одразу буде офіційно повідомлено.

У нас вже були ці прикрі інциденти коли звільняли Київську область

У нас вже були ці прикрі інциденти коли звільняли Київську область. Тоді ми офіційно займали стриману позицію, бо командуванню операцією потрібна була тиша щодо просування наших військ вперед.

Все, що ми публічно говоримо, спрямоване на виконання оборонного задуму.

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Але навіть під моїми відео небайдужі люди та добровольці писали у коментах – «чому ж Маляр замовчує, що таке то село вже наше?».

Відповідаю – тому що нашим ЗСУ так потрібно – щоб під час військової операції була інформаційна тиша.

Вчора знов відбувся показовий випадок шкідливої для оборони публічності.

Відомий блогер вдень оприлюднив інформацію про звільнення села Руська Лозова на Харківщині. І в цьому ж пості оприлюднив ще дві речі, які не треба було публічно писати.

Інформація миттєво набула масштабного розголосу, на нас просто посипались запити і нам довелось її підтверджувати.

А вже ввечері там почалось загострення

А вже ввечері там почалось загострення. Ворог активізувався. І станом на зараз там 6 поранених (оновлюю, поки ви читали цей допис, вже 1 загиблий і 12 поранених. Ось ціна посту і лайків).

Так, цю інформацію вам можуть надавати знайомі військові прямо з передової, але право її публічно поширювати належить Генштабу та Міноборони. Бо ця інформація є частиною військової операції. Не треба все що ви знаєте писати в соцмережах.

Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба безкінечно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ.

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Ми переможемо, але на це треба час і терпіння».

В коментарях під репостами звернення Ганни Маляр дописувачі швидко визначили автора того самого поста. На думку користувачів мережі, винуватцем подій став Антон Геращенко, який неодноразово вже був помічений за публікаціями місць та наслідків вибухів раніше за офіційні джерела. А вчора він опублікував пост про Руську Лозову, в якому розкрив деталі того, що відбувається в тому селі.

Ми не будемо ширити цей допис, але ще раз закликаємо всіх і кожного – не постіть фото, відео та інформацію, навіть якщо ви впевнені, що це правда ДО появи офіційних коментарів. Так ви, можливо, збережете чиєсь життя!

Фото: IStock