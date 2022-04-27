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«Відчуваю єдність, і стає легше»: Макс Барських – про те, чому вступив до ЗСУ

Макс Барських – про те, чому вступив до ЗСУ

Артист розповів, як долучився до лав захисників України

На початку квітня стало відомо, що український співак Макс Барських вступив до Збройних Сил України. Про це зірка повідомив у своєму Instagram. Але відкрито пояснити своє рішення артист вирішив лише днями в інтерв’ю українському глянцю Vogue.

Від початку повномасштабної війни росії проти України Макс Барських підтримував Україну та українців у будь-який можливий спосіб: жертвував гроші, волонтерив та піднімав бойовий дух, виступаючи перед переселенцями. Але бажання артистка підтримати Україну зайшло далі, він вступив у ЗСУ.

Макс Барських – про те, чому вступив до ЗСУ

«Коли я був наодинці, я розумів, що мені некомфортно – і що я можу більше. Я просто місця собі не знаходив. Так, можна допомагати дистанційно, але цього не досить. Тому я вирішив доєднатися до ЗСУ – і тепер я у складі батальйону під Києвом. Поки, зрозуміло, записаний як резервіст, бо в мене немає військового досвіду. Мене призначили відповідальним за постачання. Вірю, що можу бути корисним у пошуках допомоги. Одна з головних причин, чому я вступив до ЗСУ – це бажання підтримати як бійців, так і кожного, хто ніколи не був пов’язаний з військовою справою, але хоче захищати свою країну і зараз відчуває страх. Я теж боявся, і зараз боюсь, звісно. Але коли я перебуваю на навчаннях, у батальйоні, то відчуваю єдність, і стає легше. Я вірю, що разом ми непереможні. Ну й мені особисто легше, коли я фізично присутній там, де можу бути корисним. Я інакше не можу. Цей мій дім, моє минуле, майбутнє. Це мої близькі. І коли хтось приходить і хоче забрати це, для мене він автоматично стає ворогом», – пояснив Макс Барських.

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