ДобріІсторії: кондитерка, творець унікальних тортів запустила виробництво безкоштовного хліба

До війни Інна з Києва створила найбільший в Україні десерт, а з 24 лютого з командою волонтерів пече батони для людей похилого віку та ЗСУ

До початку війни справжня чарівниця кондитерської справи Інна Солнцева займалась улюбленою справою. Пекла унікальні за своїм дизайном та розмірами торти. Минулого року взагалі створила найбільший торт в Україні. Він був заввишки три метри! Ще вона подорожувала Україною та навчала людей кондитерської майстерності. 24 лютого її життя розділилось на «до» та «після». Інна почала займатись оригінальним напрямом волонтерства – випічкою безкоштовного хліба. Детальніше про це дівчина ексклюзивно розповіла в рубриці Нового каналу #ДобріІсторії.

– Ідея з безкоштовним хлібом прийшла на третій день війни. Неможливо було просто сидіти вдома, постійно читати новини, дивитися телевізор. Коли проаналізували ситуацію і зрозуміли, що є можливість допомагати людям, то почали діяти, – згадує Інна. – «Є обладнання, тож ми можемо бути корисними», – спало на думку. Починали досить тяжко. Перша проблема, з якою ми стикнулися, – закупівля продуктів. Якраз тоді в Києві почалася легка паніка. Як зараз пам’ятаю, 4,5 години ми простояли в черзі до супермаркету, щоб закупити все необхідне. Наступною проблемою стало – хто буде працювати? Робітники, які були зі мною до війни, виїхали з Києва. Залишилася лише одна людина. По суті ми вдвох, за підтримки мого чоловіка, почали працювати. Паралельно написали у волонтерські групи й запросили долучитися до нашої команди. Перші три дні працювали втрьох, а потім прийшло аж 15 людей. Всі були максимально мотивовані й готові працювати на волонтерських засадах. Ці люди залишилися зі мною й до сьогодні. Наразі виробництво збільшилося до такої кількості замовлень, що працюємо у дві зміни.

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Ще одна суттєва перепона на шляху Інни та її команди – гроші.

– Є проблеми з коштами та закупівлею продуктів, – каже дівчина. – Ми звертались у великі супермаркети та просили допомоги. На жаль, ніхто не відгукнувся. Навіть знижку не дали. Пам’ятаю, першу закупівлю я зробила на 45 тисяч гривень. Це були власні кошти. Пізніше написала у своєму Instagram про ініціативу, і почали допомагати мої підписники, клієнти, студенти. По 100, 200, 50, 30 гривень… Різні суми скидають, і всі вони дуже важливі!

За одну денну зміну команда виготовляє близько 500-600 батонів.

– Об’єми роботи постійно зростають, бо зростають запити, – розповідає кондитерка. – Ми віддаємо хліб волонтерам. Деякі з них годують безкоштовними обідами людей похилого віку. Деякі розвозять хліб у гарячі точки. Наприклад, коли відкрили дорогу в напрямку Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Бородянки, ми віддавали весь хліб туди. Зараз є інші напрямки, де потрібна допомога. Також працюємо з волонтерами, які відвозять хліб для ЗСУ. Останнім часом ще почали робити у великій кількості вівсяне печиво. Його особливо полюбляють наші хлопці на передовій.

Ще більше виробництво Інни та команди однодумців-волонтерів активізувалося у Великодній період.

– На Великдень ми спекли 5270 безкоштовних пасочок. Працювали цілодобово три дні, але забезпечили райони, які того потребували, – каже дівчина. – А ще провели безкоштовний майстер-клас з приготування пасочок для діток-переселенців.