Новий канал>Новини

Zello: що це за програма і чим вона небезпечна для українців?

Zello: що це за програма і чим вона небезпечна для українців?

Збройні Сили України визначили черговий небезпечний застосунок для гаджетів, за допомогою якого російський агресор може працювати на користь окупантів. Застосунок називається Zello. Він був розроблений російськими програмістами.

ТОП-5 онлайн-сервісів для дистанційного навчання

«Донедавна українці вважали «Zello» досить безпечним. Разом з тим, спецслужбами нашої країни отримано незаперечні докази того, що російським окупантам вдалось отримати та накопичити значні обсяги актуальною технічної інформації про користувачів додатку, що дозволило їм ідентифікувати користувачів зазначеного сервісу», – повідомляє Центр Стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зараз Zello  – це один з каналів отримання розвідувальної інформації російськими спецслужбами. Саме тому ЗСУ закликає українців не використовувати цей застосунок та взагалі видалити його зі своїх гаджетів.

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь