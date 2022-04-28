Чим Леся Нікітюк займається під час війни

Ведуча Нового каналу розповіла, чим саме допомагає українцям, які постраждали від російської агресії

Війна, яку росія розв’язала проти України, змінила життя кожного. Тепер в українців – нові звички, навички та опановані професії. Так, ведуча Нового каналу та блогерка з мільйонною аудиторію в Instagram Леся Нікітюк стала волонтеркою та допомагає переселенцям.

— Блогером і ведучою була до 24 лютого. Після того, як нас прийшли «освобождать», одну професію змінила на 16 нових — тепер я ріелтор, завскладом, водій. Коли треба — відвожу, привожу, заселяю, намагаюся знайти потрібні продукти, одяг, ковдри для людей, щоб вони змогли хоча б прилягти та відпочити — не в усіх одразу виходить заснути, — зізналася Леся в інтерв’ю Дмитру Гордону. «Зараз ми його вб’ємо, і не буде проблеми»: Леся Нікітюк поділилася жахливими історіями переселенців з гарячих точок «Сміх – це наша біологічна зброя»: Леся Нікітюк випустила пісню про російський військовий корабель

Також Леся Нікітюк бере участь у різних заходах для діток, які разом з батьками переїхали до Хмельницької області з гарячих точок. Крім того, вона продовжує підіймати настрій і моральний дух українців гумористичними піснями, які викладає на своєму YouTube-каналі. Адже саме цього від неї очікують мільйони прихильників.

— Не можу сказати, що в перші дні моя психіка була стабільною. Я не те, щоб плакала… Просто просила Бога прокинутися. Мені досі здається, що це все — страшний сон. Коли виїжджала з Києва на четвертий день, стояла в довгій черзі на заправці. Вся запухла, мене трусило, я намагалася зібратися з силами, щоб заправитися й поїхати далі. До мене підійшли люди і кажуть: «О, Леся Іванівна! Можна з вами сфотографувати дітей?» Я повернулася, а вони: «Ви що, плачете? Якщо і ви почнете плакати, тоді нам взагалі капець! Вам плакати не можна!» Не можу сказати, що вже адаптувалася… Але зрозуміла, що маю намагатися бути для людей тією Лесею і нести позитив, — підсумувала ведуча Нового каналу.