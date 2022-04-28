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«Одну професію змінила на 16 нових»: чим Леся Нікітюк займається під час війни

Чим Леся Нікітюк займається під час війни

Ведуча Нового каналу розповіла, чим саме допомагає українцям, які постраждали від російської агресії

Війна, яку росія розв’язала проти України, змінила життя кожного. Тепер в українців – нові звички, навички та опановані професії. Так, ведуча Нового каналу та блогерка з мільйонною аудиторію в Instagram Леся Нікітюк стала волонтеркою та допомагає переселенцям.

Чим Леся Нікітюк займається під час війни

— Блогером і ведучою була до 24 лютого. Після того, як нас прийшли «освобождать», одну професію змінила на 16 нових — тепер я ріелтор, завскладом, водій. Коли треба — відвожу, привожу, заселяю, намагаюся знайти потрібні продукти, одяг, ковдри для людей, щоб вони змогли хоча б прилягти та відпочити — не в усіх одразу виходить заснути, — зізналася Леся в інтерв’ю Дмитру Гордону.

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Також Леся Нікітюк бере участь у різних заходах для діток, які разом з батьками переїхали до Хмельницької області з гарячих точок. Крім того, вона продовжує підіймати настрій і моральний дух українців гумористичними піснями, які викладає на своєму YouTube-каналі. Адже саме цього від неї очікують мільйони прихильників.

— Не можу сказати, що в перші дні моя психіка була стабільною. Я не те, щоб плакала… Просто просила Бога прокинутися. Мені досі здається, що це все — страшний сон. Коли виїжджала з Києва на четвертий день, стояла в довгій черзі на заправці. Вся запухла, мене трусило, я намагалася зібратися з силами, щоб заправитися й поїхати далі. До мене підійшли люди і кажуть: «О, Леся Іванівна! Можна з вами сфотографувати дітей?» Я повернулася, а вони: «Ви що, плачете? Якщо і ви почнете плакати, тоді нам взагалі капець! Вам плакати не можна!» Не можу сказати, що вже адаптувалася… Але зрозуміла, що маю намагатися бути для людей тією Лесею і нести позитив, — підсумувала ведуча Нового каналу.

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