Леся Нікітюк поділилася жахливими історіями переселенців з гарячих точок

Ведуча Нового каналу допомогла більше ніж тисячі переселенців, які проїжджали через її рідний Хмельницький, або зупинялися там пожити

Після початку повномасштабного наступу росії на Україну ведуча Нового каналу Леся Нікітюк спрямувала всі свої сили на допомогу українцям, які постраждали від війни. В рідному Хмельницькому вона облаштувала центр для переселенців, яким допомагає, чим тільки може.

— Ми прийняли вже більше тисячі переселенців. Практично зі всіма я спілкувалася, всі історії можу переказати. Люди зазнали багато горя. Вони розповідали, як виїжджали, як на їхніх очах вбивали мирних мешканців. Одному чоловікові сказали стати на коліна, а коли відмовився — розстріляли, — розповіла Леся Нікітюк в інтерв’ю Дмитру Гордону. — Одній жінці російські військові замінували город, зробили там склад. Вона сказала їм: «Хлопці, в мене там собака, він не прив’язаний»… А вони відповіли: «Ну, зараз ми його вб’ємо, і не буде проблеми». Коли бомбили села, а мешканці намагалися врятуватися і втікали, корови бродили полями та йшли в інші села. Підходили до людей і клали їм голову на плече. Тварини все розуміють. «Сміх – це наша біологічна зброя»: Леся Нікітюк випустила пісню про російський військовий корабель

За словами Лесі, Україна завжди була і буде єдиною, а зараз українці згуртувалися як ніколи. І хоча ми великодушна нація, цієї війни не пробачимо.